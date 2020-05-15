Новости Московского транспорта

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15 мая, 14:30

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Интервал движения поездов на основных линиях московского метро, которое празднует юбилей, составляет 90 секунд в часы пик. Это лучший показатель среди неавтоматизированных метрополитенов мира. Благодаря выполнению графика на 99,9% поездки остаются надежными и предсказуемыми.

"Каждый день московское метро помогает миллионам пассажиров вовремя добираться до нужных точек города. Мы делаем все, чтобы система метрополитена работала максимально слаженно и четко. Обеспечить надежные и безопасные поездки горожан – задача которую поставил Сергей Собянин", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Сегодня почти 50 станций московского метро признаны объектами культурного наследия России. В оформлении станции отражены разные архитектурные стили, а в строительстве всегда принимали участие лучшие архитекторы.

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