Новости градостроительного комплекса Москвы

В Троицке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе построят и реконструируют почти 1,4 километра дорог, сообщил Сергей Собянин. Продолжается строительство дополнительного выезда на Калужское шоссе и участка от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе. Дороги также строят в Мосрентгене и продолжают работы на магистрали Калужское шоссе – Бачурино – Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

"Реализация программы "1 рубль за квадратный метр в год" на севере столицы началась в ноябре 2013 года. С тех пор город предоставил в аренду инвесторам пять объектов недвижимости общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров. При этом один договор с предпринимателем, развивающим образовательный проект, был заключен в 2025 году. Ему передано помещение на первом этаже жилого дома в Войковском районе для открытия детского сада. Сейчас в нем проводят восстановительные работы", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Новый культурно-досуговый центр площадью более 7 тысяч квадратных метров построят в Рассказовке. Это будет трехэтажное здание трапециевидной формы подземным этажом.