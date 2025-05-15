Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новые трамваи "Львенок-Москва" смогут перевозить до 150 пассажиров

В столице открылась крупнейшая выставка в сфере автопрома

Москвичам рассказали о строительстве станции метро "Вавиловская"

Новости регионов: Читу накрыл дым от лесных пожаров

Известные люди будут объявлять станции в столичном метро 15 мая

Первую половину трамвайных вагонов "Львенок-Москва" поставят в столицу в 2025 году

Городские камеры показали трафик на Пушкинской площади

Штраф за блокировку скорой хотят увеличить почти в четыре раза

Городские камеры показали плотный трафик на шоссе Энтузиастов

В Троицке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе построят и реконструируют почти 1,4 километра дорог, сообщил Сергей Собянин. Продолжается строительство дополнительного выезда на Калужское шоссе и участка от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе. Дороги также строят в Мосрентгене и продолжают работы на магистрали Калужское шоссе – Бачурино – Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

"Реализация программы "1 рубль за квадратный метр в год" на севере столицы началась в ноябре 2013 года. С тех пор город предоставил в аренду инвесторам пять объектов недвижимости общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров. При этом один договор с предпринимателем, развивающим образовательный проект, был заключен в 2025 году. Ему передано помещение на первом этаже жилого дома в Войковском районе для открытия детского сада. Сейчас в нем проводят восстановительные работы", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Новый культурно-досуговый центр площадью более 7 тысяч квадратных метров построят в Рассказовке. Это будет трехэтажное здание трапециевидной формы подземным этажом.

Читайте также
транспортдорогигородстроительствовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика