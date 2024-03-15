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15 марта, 14:15

Транспорт

Россия обогнала США и ЕС по протяженности рельсовой инфраструктуры

Россия обогнала США и ЕС по протяженности рельсовой инфраструктуры

Москва заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности рельсовой инфраструктуры

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Благодаря московским транспортным проектам Россия заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности рельсовой инфраструктуры, обогнав при этом США, страны ЕС, Индию и Турцию. Это стало возможным после введения новых участков подземки и МЦД в столице.

А в 2024 году стартовало строительство первого участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Ожидается, что будущая магистраль протянется на 680 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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