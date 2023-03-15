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11:15

Общество

Новости часа: в РФ выделили 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных компаний

Новости часа: в РФ выделили 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных компаний

Бастрыкин лично займется делом инвалида-колясочника, которого не пустили на борт "Победы"

Правительство РФ выделило около 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных компаний

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 103 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство РФ выделило на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей около 300 миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев.

Сезон летних кафе стартует в Москве 1 апреля. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Минпромторг направил в Минобороны список работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для отсрочки от весеннего призыва. Они задействованы в выполнении гособоронзаказа.

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