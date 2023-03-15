11:15Общество
Новости часа: в РФ выделили 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных компаний
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство РФ выделило на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей около 300 миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев.
Сезон летних кафе стартует в Москве 1 апреля. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Минпромторг направил в Минобороны список работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для отсрочки от весеннего призыва. Они задействованы в выполнении гособоронзаказа.