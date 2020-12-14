Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

МЦД-4 исполнилось 3 месяца с момента запуска. За это время по нему было совершено более 18 миллионов поездок. Самые популярные станции четвертого диаметра – Железнодорожная, Курская, Нижегородская, Реутов и Аминьевская.

"Москва одной из первых в стране протестировала "умный перекресток" в 2017 году, а концу 2023 года мы оснастили технологией уже 600 объектов. Система позволяет обеспечить приоритет городского транспорта, меньше времени на перекрестках тратят также автомобилисты и пешеходы. Отслеживать ситуацию помогают детекторы в асфальте, которые распознают приближение транспорта к перекрестку", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Калужско-Рижскую линию метро планируется полностью укомплектовать новыми поездами до конца года. Только за прошлый месяц в метро приняли еще 48 новых вагонов "Москва-2020". На 2024 год намечено обновление составов на Замоскворецкой линии.