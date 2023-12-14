Приемные семьи Москвы получили городскую премию "Крылья аиста"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Приемные столичные семьи получили ежегодную городскую премию "Крылья аиста" за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вручение проходило в Красном зале мэрии Москвы, на торжественной церемонии лауреатов награждала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, воспитание ребенка – многогранный и ответственный труд, а воспитание сироты – труд, умноженный в два раза. Поэтому власти стараются оказать максимальную поддержку приемным родителям, в том числе психологическую, материальную и юридическую. Приемные семьи не остаются ни на одном из этапов один на один, без помощи единомышленников, добавила она.

Ракова отметила, что благодаря совместным усилиям свыше 94% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут в новых семьях. Это больше 17 тысяч ребят, у которых снова есть дом, рассказала она, поблагодарив специалистов соцслужб, психологов, педагогов в школах приемных родителей, сотрудников опеки и центров семейного воспитания, а также усыновителей, опекунов и приемных родителей.

Уточняется, что лауреатами премии "Крылья аиста" в этом году стали семьи Елены и Саита Такташовых, Оксаны Цуриковой и Евгения Романова, Наталии Булатовой и Бижана Исниязова. Все они получили памятные статуэтки авторства народного художника РФ Александра Рукавишникова, денежные премии, дипломы и нагрудные знаки.

Премию "Крылья аиста" учредили в 2014 году. В 2018 году ее внесли в перечень столичных премий. За прошедшие годы ее лауреатами стали 24 семьи. В этом году награждение прошло в десятый раз.

Ранее сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко заявила, что столица формирует эффективную систему поддержки приемного родительства. По ее словам, сейчас в Москве открыты более 40 школ приемного родительства, в которых создают разные ситуации, чтобы будущие родители приняли осознанное решение. Также в городе есть 33 службы сопровождения замещающих семей, а в семейных центрах можно посетить консультации психологов, программы по развитию творческих способностей и профориентацию, добавила она.

Новости часа: более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин