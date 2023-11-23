Сенатор Святенко: Москва выстраивает эффективную систему поддержки приемного родительства

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Москва формирует эффективную систему поддержки приемного родительства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сенатора РФ – представителя Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инну Святенко.

"Приемные семьи, опекуны осознанно берут на себя обязательства по воспитанию детей-сирот, и это более ответственно, чем если бы эту функцию выполняли биологические родители. Каждый, кто принимает ребенка в свою семью, должен быть уверен, что помощь рядом", – отметила она.

По словам парламентария, на сегодняшний день в городе есть свыше 40 школ приемного родительства. В них создают различные ситуации, чтобы будущие родители осознанно приняли решение. Кроме того, в Москве существует 33 службы сопровождения замещающих семей, а в семейных центрах можно попасть на консультации психологов, программы по развитию творческих способностей и профориентацию.

"Семья – это высшая ценность. Она нужна каждому ребенку. Это те связи, без которых сложно выжить даже взрослому, не говоря уже о детях. Без опыта семейных отношений человеку сложно продуктивно строить отношения", – подчеркнула Святенко.

Она добавила, что необходимо убрать искусственные препятствия к усыновлению.

Ранее сервис "Личный кабинет слушателя школы приемных родителей" заработал на платформе "ИДПОзнание". Он поможет будущим опекунам и усыновителям максимально подготовленными подойти к этому шагу.

До этого Сергей Собянин рассказал, что до тех пор, пока для ребенка не найдена приемная семья, он живет в одном из 12 центров содействия семейному воспитанию. Помещения там устроены как квартира со спальнями и кухней-гостиной, а все дети ходят в обычные школы и детские сады, кружки и секции, а также наблюдаются у врачей в районных поликлиниках.

Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин