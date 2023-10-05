Сменившие пол жители Подмосковья больше не смогут стать опекунами и попечителями

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Подмосковные жители, сменившие пол, в соответствии с федеральным законом теперь не смогут быть приемными родителями или опекунами. Такое решение принято депутатами Мособлдумы, сообщает пресс-служба парламента.

В июле ГД приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете смены пола. Теперь, если есть справка о смене пола, человеку запрещается усыновлять детей.

5 октября во время 63-го заседания Мособлдумы депутаты внесли поправки в законопроект "О патронате". Проект закона внесен губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, изменения предполагают приведение областного закона в соответствие с федеральным законодательством.

Ранее сообщалось, что Мособлдума приняла закон, согласно которому многодетные семьи Подмосковья могут бесплатно парковать свой транспорт, относящийся к категориям М1 и М2, в регионе. Обязательное условие бесплатной парковки – наличие регистрации автомобиля на одного из членов подобной семьи или опекуна и попечителя детей.

ГД приняла закон о штрафах до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола