Многодетные семьи Подмосковья смогут парковаться в регионе бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мособлдума приняла закон о предоставлении многодетным семьям Подмосковья права на бесплатную парковку в регионе. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Теперь они смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на платной стоянке, расположенной на земле в государственной или муниципальной собственности", – цитирует его Агентство "Москва".

Члены многодетных семей смогут бесплатно припарковать транспорт, соответствующий категориям М1 и М2. При этом обязательным условием бесплатной парковки является наличие регистрации транспортного средства на одного из членов подобной семьи или опекуна и попечителя детей.

До этого Сергей Собянин подписал постановление о сокращении срока оформления парковочных разрешений для многодетных семей с шести до трех рабочих дней.

Жители столицы могут оформить, продлить, аннулировать или внести изменения в парковочные разрешения в личном кабинете на mos.ru.

Ожидалось, что нововведения окажутся полезными более чем для 200 тысяч автовладельцев, в том числе 115 тысяч многодетных семей.



Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей

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