Станция "Корниловская" Троицкой линии метро выполнена на две трети

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Специалисты оценили готовность станции метро "Корниловская" новой Троицкой линии в 66%, что составляет две трети, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Завершены монолитные работы, на финальном этапе – обратная засыпка котлована, ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, в частности монтаж систем вентиляции платформенного участка", – отметил Бочкарев.

Он уточнил, что на платформе уже завершили кирпичную кладку и штукатурку стен и перегородок помещения под эскалатором. Также строители смонтировали системы навесного потолка и разместили металлические панели на стенах.

"Облик будущей станции будет ярким и запоминающимся за счет использования богатой палитры теплых желто-красных оттенков", – подчеркнул заммэра.

Согласно проекту, путевые стены украсит абстрактная композиция, а потолок отделают панелями разного формата с углублениями, где разместят светильники.

По данным генерального директора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, архитектурная отделка ведется еще в двух вестибюлях станции метро. Речь идет о наземном и подземных вестибюлях, которые выходят на Калужское шоссе.

"В подземном вестибюле продолжаются работы по гидроизоляции и ведется укладка пола гранитом, а в наземном строители готовятся к монтажу стеклопакетов", – пояснил Кравцов.

Кроме того, благодаря применению шумоизоляции и глушителей вибраций в виде матов из эластичных полимеров Троицкая линия метро станет более комфортной для пассажиров, подчеркнул он.

Троицкая линия Московского метрополитена пройдет от станции МЦК ЗИЛ до Троицка. Эта линия станет одним из наиболее протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД – всего 42 километра и 17 станций.

22 ноября стало известно, что строительная готовность будущей станции метро "Тютчевская" той же линии метро составляет 80%. По словам Сергея Собянина, на этой ветке были пройдены уже все тоннели.

Основные строительные работы на Троицкой линии метро будут завершены до конца 2024 года, заявил Собянин.

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