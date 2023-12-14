Улучшения первичного звена здравоохранения РФ увидят более 115 млн россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В модернизации первичного звена здравоохранения РФ задействованы свыше 20 тысяч медобъектов, улучшения увидят более 115 миллионов россиян. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава РФ, передает РИА Новости.

В сообщении указано, что каждый третий объект здравоохранения будет модернизирован. На данный момент уже создано свыше 4,7 тысячи объектов первичного звена, до конца 2025 года планируется создать еще более трех тысяч, добавили там.

В министерстве отметили, что уже отремонтировано более 4,1 тысячи объектов первичного звена, до конца года приведут в порядок свыше 3,7 тысячи. Так, за весь период отремонтируют 7,8 тысячи объектов, хотя изначально планировалось отремонтировать только 5,3 тысячи, заключили в ведомстве.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в новых российских регионах восстановили и построили почти 100 объектов здравоохранения. Он подчеркнул, что до конца декабря планируется закончить восстановление и строительство еще 136 объектов.

Министр добавил, что за три года нацпроекта "Здравоохранение в России" открыли свыше четырех тысяч объектов здравоохранения. На данный момент продолжается строительство 21 детской больницы и 17 онкологических диспансеров, сказал глава ведомства.

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