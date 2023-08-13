Почти 100 медицинских объектов построили в новых регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В новых регионах РФ восстановили и построили почти 100 объектов здравоохранения, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.

Он подчеркнул, что на данный момент сотрудники строительной отрасли помогают возрождать систему здравоохранения на этих территориях.

"До конца 2023 года планируется завершить восстановление и строительство еще 136 объектов", – следует из поздравления работников строительной сферы с профессиональным праздником.

Мурашко заявил, что за три года национального проекта "Здравоохранение в России" было открыто более 4 тысяч объектов здравоохранения. Сейчас продолжается строительство 21 детской больницы и 17 онкологических диспансеров, поделился глава ведомства.

Вместе с этим министр рассказал, что в текущем году власти хотят создать еще более 1,2 тысячи объектов здравоохранения. В рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения за период с 2021 по 2023 год" в России возвели и воссоздали 746 объектов, заключил Мурашко.

Ранее министр сообщал, что отечественные производители медицинской продукции должны быть приоритетными в поставках. По его словам, на международных форумах наблюдается "вау-эффект" от зарубежных специалистов после знакомства с технологиями из РФ.

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