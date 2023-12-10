Детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В поселении Сосенском в ТиНАО построят детско-взрослую поликлинику на 520 посещений в смену. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К новой поликлинике смогут прикрепиться не менее 33 тысяч взрослых и семи тысяч детей. Здание будет построено на внебюджетные средства, а затем передано в городскую систему здравоохранения", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Проектирование будущего объекта уже завершено. Поликлиника будет полностью соответствовать новому столичному стандарту.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин уточнил, что в медучреждении появятся педиатрическое отделение, зоны лучевой и функциональной диагностики, физиотерапии, вакцинопрофилактики и другие кабинеты.

Между тем в строящемся здании поликлиники в Зеленограде начали возводить второй этаж. Ежедневно медучреждение смогут посещать 320 человек. Общее цветовое решение фасадов здания будет соответствовать стандарту московских поликлиник.



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