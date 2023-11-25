Пять новых поликлиник построят в ТиНАО к 2027 году – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пять новых поликлиник построят в ТиНАО к 2027 году с помощью инвесторов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Сосенском поселении возведут два медучреждения – взрослую поликлинику на территории жилого комплекса "Бунинские Луга" и детско-взрослую в "Испанских кварталах". Еще по одной построят во Внуковском поселении на территории ЖК "Переделкино Ближнее" и в Московском в ЖК "Московский Город-парк", добавил мэр. Также градоначальник отметил, что одна поликлиника по программе стимулирования мест приложения труда появится в ЖК "Остафьево".

Все будет организовано по столичным стандартам, продолжил Собянин, поэтому жители ТиНАО смогут получать медпомощь рядом с домом.

В заключение он подчеркнул, что в новых округах с 2012 года возвели и сдали в эксплуатацию 24 медучреждения, включая 16 поликлиник.

Ранее в преддверии Дня матери Собянин открыл в Москве центр женского здоровья и неонатальный центр. Они вошли в состав перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой.

Мэр указал, что учреждение связано с родильным домом, многофункциональной клиникой, а также коллективом, имеющий огромный опыт.

Новый центр женского здоровья открылся на улице Новаторов в Москве