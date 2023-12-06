Фото: департамента строительства города Москвы

Второй этаж начали возводить в новой детской поликлинике в Зеленограде в районе Крюково, объект появится в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В день поликлинику смогут посещать 320 человек, уточнил он.

"Уже полностью готов монолит первого этажа здания, строители приступили к устройству колонн второго этажа. Новая поликлиника будет просторной – она разместится на площади порядка 5 тысяч квадратных метров", – поделился Загрутдинов.

Застройщиком стала АНО "РСИ". По словам главы Депстроя, учреждения строят в соответствии с новым московским стандартом. Здание оснастят кабинетами приема врачей-специалистов, зонами функциональной и лучевой диагностики и реабилитации, отделением вакцинопрофилактики. Там также откроются кабинеты дежурного врача, приема анализов, травматологический пункт и педиатрическое отделение.

Общее цветовое решение фасадов будет соответствовать стандарту московских поликлиник. Для их облицовки специалисты задействуют алюминиевые панели. Это экологичный материал, который отличается высокой прочностью и износостойкостью.

В поликлинике сделают удобную навигацию, будет предусмотрено зонирование помещений: кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить появление очередей. Самые востребованные расположатся на нижних этажах, а менее посещаемые и административные – на верхних.

Кабинеты узких специалистов разместят на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первом этаже появится кафе, а для юных пациентов на всех этажах создадут зоны ожидания с игровыми.

Ранее стало известно о планах инвестора построить новую поликлинику для детей и взрослых на территории поселения Рязановского ТиНАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Учреждение на 560 посещений за смену появится на Любучанской улице.

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