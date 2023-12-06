Новая поликлиника появится в поселении Рязановском ТиНАО

Фото: Владмир Новиков/портал мэра и правительства Москвы

Инвестор планирует построить новую поликлинику для детей и взрослых на территории поселения Рязановского ТиНАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестором проекта выступает группа компаний "Самолет". Соответствующее соглашение было заключено на 3 года. Поликлиника на 560 посещений за смену появится на Любучанской улице. Медицинское учреждение введут в эксплуатацию в 2026 году, рассказал Ефимов.

"Площадь будущего объекта – 9,2 тысячи квадратных метров, инвестиции в реализацию проекта составят около 800 миллионов рублей. В результате будет создано более 200 рабочих мест", – подчеркнул заммэра.

Руководитель проекта "Остафьево" Кирилл Кондратенко подчеркнул, что поликлиника будет полностью соответствовать новому городскому стандарту как в части внешнего облика, так и в части оснащения.

"Здание укомплектуют высококвалифицированным медицинским оборудованием. Приступить к строительству объекта планируется во второй половине следующего года", – сказал он.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в рамках этой программы уже заключено два соглашения для строительства медицинских объектов.

"Еще один объект появится в районе Бирюлево Восточное. Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений", – рассказал он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве идет вторая волна обновления медицинского оборудования. Градоначальник сказал, что оборудование должно быть максимально современным и технологичным, а также достигать уровня мирового здравоохранения.

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