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11 декабря, 11:15

Транспорт

Москвичам рассказали, как будет выглядеть новая "Иволга 4.0"

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Главное отличие "Иволги 4.0" от предыдущих версий – увеличенное количество дверей, по три в вагоне, что позволит быстрее заходить и выходить из поезда. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Внутри салона тоже есть нововведения. В "Иволге 4.0" ежевичные подголовники и поручни, которые сочетаются с серой обивкой кресел. Новые поезда начнут перевозить пассажиров уже в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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