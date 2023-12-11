Москвичам рассказали, как будет выглядеть новая "Иволга 4.0"

Главное отличие "Иволги 4.0" от предыдущих версий – увеличенное количество дверей, по три в вагоне, что позволит быстрее заходить и выходить из поезда. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Внутри салона тоже есть нововведения. В "Иволге 4.0" ежевичные подголовники и поручни, которые сочетаются с серой обивкой кресел. Новые поезда начнут перевозить пассажиров уже в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.