Собянин: до конца года укомплектуем Калужско-Рижскую линию новыми поездами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Калужско-Рижскую линию столичного метрополитена планируют полностью укомплектовать новыми поездами до конца 2023 года. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что 48 новых вагонов "Москва-2020" приняли в метро за прошлый месяц.

Отмечается, что на Калужско-Рижской линии курсируют три типа поездов современных серий. Речь идет об "Оке", в них впервые появились системы обеззараживания воздуха, "Москве" с USB-зарядками и со сквозным проходом.

Кроме того, на линии есть поезда "Москва-2020". Они считаются самыми инновационными и комфортными в метро, заявил мэр.

Собянин добавил, что в следующем году планируется начать обновление составов на Замоскворецкой линии.

Ранее стало известно, что машинисты-инструкторы Замоскворецкой линии завершили переобучение по управлению поездами "Москва-2020". Оно проходило в несколько этапов.

Также Собянин сообщал, что строительная готовность будущей станции "Генерала Тюленева" Московского метрополитена составляет 68%. На объекте почти завершены земляные и монолитные работы. Строители осуществляют архитектурную отделку.

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