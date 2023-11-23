"Москвич" собирается произвести около 50 тысяч автомобилей в 2024 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автозавод "Москвич" собирается выпустить порядка 50 тысяч автомобилей бренда в следующем году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора по производству завода Олега Маслякова.

Кроме того, по его словам, "Москвич" планирует расширить дилерскую сеть. Масляков напомнил, что на сегодня она насчитывает 82 центра в 51 городе РФ.

Ранее сообщалось, что дилеры "Автоспеццентр" и "Автодом", объединенные одной управляющей компанией, приостанавливают направление поставок автомобилей по параллельному импорту.

До этого в Минпромторге РФ рассказали, что благодаря программе льготного автокредитования в России с 2024 по 2026 год планируют продать более 330 тысяч отечественных авто.

Завод "Москвич" выпустил 31 тыс автомобилей за год работы