Минпромторг намерен продать более 330 тыс авто по льготному кредитованию за три года

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Благодаря программе льготного автокредитования в России с 2024 по 2026 год планируют продать более 330 тысяч отечественных авто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

"На период 2024–2026 годов из федерального бюджета планируется выделить финансирование в объеме около 65 миллиардов рублей на реализацию программы льготного автокредитования, что позволит дополнительно реализовать более 330 тысяч отечественных автомобилей", – говорится в сообщении.

Проект бюджета изначально предусматривал выделение 50 миллиардов рублей на подобные цели. Однако позже Госдума одобрила поправки, в которых сумма была увеличена на 15 миллиардов рублей.

До этого российские власти расширили программу льготного автокредитования на электромобили. Теперь россияне могут приобрести по ней машины Evolute и "Москвич 3е". На первоначальный взнос по кредиту по программе можно получить скидку в 35%, но не более 925 тысяч рублей.



Электроавтомобили станут доступнее