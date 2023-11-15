"Автодом" и "Автоспеццентр" перестанут поставлять авто по параллельному импорту

Фото: 123RF/pixinoo

Дилеры "Автоспеццентр" и "Автодом", объединенные одной управляющей компанией, приостанавливают направление поставок автомобилей по параллельному импорту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Причинами решения называются дорогие поставки, рост цен на машины и снижение спроса на них.

Ранее представитель холдинга "Автодом" заявлял, что больше не стоит ждать появления иномарок дешевле миллиона рублей. По его словам, это обусловлено ежегодным удорожанием комплектующих и процесса производства, нехваткой электронных компонентов, а также падением курса рубля.

Также российские автоконцерны обратились в Минпромторг и Минтранс с просьбами помочь разрешить ситуацию с неконтролируемым удорожанием логистики при доставке машин с заводов в дилерские центры. Отмечалось, что с начала 2023 года на рынке можно наблюдать критическую ситуацию, которая связана с перевозкой готовой продукции. На это влияет дефицит автовозов, сложности с ввозом такой техники по параллельному импорту, дефицит водителей.

Столичные автосалоны рассказали о проблемах при продаже машин западных брендов