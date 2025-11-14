Сезон летней навигации по Москве-реке в столице завершится 14 ноября. Он стартовал 24 апреля и в этом году оказался одним из самых насыщенных за последние несколько лет.

Активность судоходства и пассажиропоток выросли, а сам период навигации продлился до середины ноября. Движение судов на внутренних водных путях Москвы было ежедневным. На зиму круизные лайнеры и прогулочные теплоходы отправятся на техническое обслуживание. Речные электросуда продолжат работу в прежнем режиме

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.