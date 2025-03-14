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14 марта, 18:30

Транспорт

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

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На дорогах Москвы в условиях сильного ветра сохраняется спокойная обстановка. Средняя скорость потока составляет 34 километра в час, крупных ДТП не зафиксировано. Однако водителям стоит учитывать временные ограничения, связанные с ремонтными работами.

На улице Твардовского с 17 марта по 18 сентября две полосы будут закрыты для движения из-за реконструкции инженерных сетей. Также временно запрещена парковка на этом участке. Водителям рекомендуется обращать внимание на дорожные знаки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортдорогигородвидеоЕкатерина Фоменко
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