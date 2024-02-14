Минтранс РФ предложил штрафовать авиакомпании за неполную информацию на билетах

В России могут ввести штрафы для авиакомпаний за неполную информацию на билетах. Поводом стали жалобы пассажиров на нечеткие формулировки в условиях провоза ручной клади и изменениях времени вылета.

Пассажиры также приводят в пример случаи нехватки мест в самолете, когда перевозчик продает больше билетов, чем есть в салоне.

Введение штрафов обсуждают в Минтрансе РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.