Десятки грузовиков застряли на МКАД из-за снегопада. Некоторые фуры простояли там двое суток.

Ситуация на кольцевой автодороге осложнялась и новыми авариями: ночью были перекрыты 4 полосы в районе 38-го километра МКАД, где столкнулись три машины. Один человек пострадал.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.