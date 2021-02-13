Мосгорпарк подготовил 12  романтических маршрутов в преддверии Дня влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгорпарк организовал в столице романтические маршруты в преддверии Дня всех влюбленных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

"Московские парки – идеальные места не только для долгих прогулок, но и для свиданий. Мосгорпарк подготовил 12 романтических маршрутов по столичным зонам отдыха: прогулку по вкусу найдет каждый", – говорится в сообщении.

Так, москвичам предлагают прогуляться по Парку Горького, посетив постоянную экспозицию "Начало". На территории парка 14 февраля для горожан также выступит группа "44 сыра". Также в этот день парам предлагают посетить "Музеон", парк "Северное Тушино" и Таганский парк.

"Обязательно загляните в Таганский парк, если собираетесь провести День всех влюбленных на катке, ведь здесь находится один из самых больших катков в столице. В День всех влюбленных тут будет работать фотограф, а спустя несколько дней распечатанные фотографии можно будет найти на специальном стенде и забрать с собой", – рассказали в пресс-службе.

Еще один романтических маршрут проходит через парк "Фили". Начинается он со спуска на набережную, возле которого находятся дерево и скамья влюбленных. Место для спокойного отдыха можно найти и в парке "Сокольники" со множеством лавочек, а также в Измайловском парке, а усадьбе Воронцово и саду имени Баумана.

Ранее стало известно, что праздничные мероприятия по случаю Дня всех влюбленных подготовили в столице городские катки, некоторые из которых проведут розыгрыши с призами. Для этого нужно заранее выложить в Instagram фотографию с любимым человеком на катке и отметить аккаунт парка, которые принимают участие в акции.

Также горожан будут ждать бесплатные тематические лекции "Любовь в Мировом океане", творческие мастер-классы и премьера подводного шоу Русалочки. Все это будет подготовлено сотрудниками "Москвариума". А в парке "Фили" пройдет карнавальный лыжный забег.

