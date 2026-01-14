В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 января

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на обеих сторонах МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на проспекте Андропова, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

