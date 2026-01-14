Форма поиска по сайту

14 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 января

Новые автомобили подорожали на 1,5–3% в России с начала 2026 года

Проверить легальность такси теперь можно на портале "Госуслуги"

На станции столичного метро "Бауманская" будет ограничен вход в утренний час пик

Авиаперевозчики России введут новые ограничения на провоз и использование пауэрбанков

"Московский патруль": инспекторы ЦОДД усилили патрули на столичных дорогах из-за снегопада

"Московский патруль": в ГИБДД подготовили новые правила для сдачи экзамена на права

Новости Москвы: сотрудники МАДИ выявили 211 нарушений в такси за праздники

МВД подготовило поправки в КоАП по протоколам для нетрезвых водителей

В России введут новые правила сдачи экзаменов для будущих автомобилистов

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на обеих сторонах МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на проспекте Андропова, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

