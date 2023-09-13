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13 сентября, 09:30

Транспорт

Москвичам рассказали о дополнительных возможностях карты "Тройка"

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Карта "Тройка" позволяет оплачивать не только проезд на общественном транспорте. С ней можно прилично экономить и использовать ее для получения самых разных услуг.

Помимо бесплатных пересадок и уже известной многим системы "Кошелек", которая делает поездки дешевле, есть и другие удобства. Например, "Тройка" поможет не стоять в очередях, чтобы прокатиться по канатной дороге на Воробьевых горах или сходить в Московский зоопарк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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