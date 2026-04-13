Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро Москвы стартовала проходка второго тоннеля. Ожидается, что тоннелепроходческий комплекс пройдет свыше 1,5 километра под землей.

"До недавнего времени Карамышевская набережная представляла собой малоухоженную территорию, в связи с чем было принято решение о ее реконструкции. На набережной проведут берегоукрепление, реконструкцию существующего причала и обустройство велосипедных и беговых дорожек, а также зон отдыха и детских площадок. Сейчас работы завершены на 15%, полностью реализовать проект планируется в этом году", – заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Котловке планируется построить новую детскую поликлинику. Медицинское учреждение будет рассчитано на 560 посещений за смену.

