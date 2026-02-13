Строители прокладывают самый длинный подводный тоннель метро в Москве

В Москве строят самый длинный подводный тоннель столичного метро под Москвой-рекой. Большой двухпутный тоннель прокладывают между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино". Его диаметр составляет 10 метров, а протяженность более 3 километров.

Проходческий щит "Лилия" движется под землей со скоростью 400 метров в месяц. Большую часть пути он пройдет под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном на глубине до 44 метров. Новый тоннель станет самым сложным участком будущей Рублево-Архангельской линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.