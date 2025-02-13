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13 февраля, 12:45

Транспорт

На станции "Академическая" началось строительство перехода на Троицкую линию метро

На станции "Академическая" началось строительство перехода на Троицкую линию метро

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На Калужско-Рижской линии столичного метро началось строительство пересадки на Троицкую линию. Работы ведут на станции "Академическая", из-за чего огорожена часть платформы.

Эксперты отмечают, что новый переход сделает пересадку удобнее для пассажиров, особенно тех, кто сейчас добирается до метро на автобусах. Это поможет разгрузить Сокольническую, Калужско-Рижскую и частично Таганско-Краснопресненскую линии, а также снизит нагрузку на Большую кольцевую.

Пассажиры также положительно оценивают строительство: пересадка внутри метро позволит сэкономить время в пути и избежать выхода на улицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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