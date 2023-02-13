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18:45

Транспорт

МЦД-3 и МЦД-4 запустят осенью 2023 года

МЦД-3 и МЦД-4 запустят осенью 2023 года

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Два новых Московских центральных диаметра – МЦД-3 и МЦД-4 – запустят осенью 2023 года. Создание этих линий наземного метро считается крупнейшим инфраструктурным проектом столицы.

Известно, что строители строят новые и реконструируют действующие платформы и железнодорожные пути для наземного метро. На данный момент самый сложный участок – это строительство соединительных путей между Киевским и Белорусским вокзалами.

Подробнее о том, как идет работа, – в эфире телеканала Москва 24.

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