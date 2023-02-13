Два новых Московских центральных диаметра – МЦД-3 и МЦД-4 – запустят осенью 2023 года. Создание этих линий наземного метро считается крупнейшим инфраструктурным проектом столицы.

Известно, что строители строят новые и реконструируют действующие платформы и железнодорожные пути для наземного метро. На данный момент самый сложный участок – это строительство соединительных путей между Киевским и Белорусским вокзалами.

Подробнее о том, как идет работа, – в эфире телеканала Москва 24.