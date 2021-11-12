Три фуры перекрыли полосу движения на Люсиновской улице в Москве

Три фуры перекрыли выделенную полосу движения на Люсиновской улице в Москве. Проехать не могут общественный транспорт, машины скорой помощи и экстренных служб.

Затор сохраняется около двух часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

