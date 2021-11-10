Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичи угадали станцию метро "Марьино". Первым правильный ответ прислал Алексей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.