Москвичи начали использовать иностранные номера для уклонения от платы за парковку

В сети появилась информация о новой схеме уклонения от оплаты парковки в Москве. Некоторые автовладельцы стали менять российские государственные номера на иностранные, которые система парковочного пространства не может распознать. Это позволяет им избежать штрафов.

Приобрести такие номерные знаки, по данным, можно через маркетплейсы. Как пояснили эксперты, штраф за использование подложных номеров относительно невелик и составляет около 2,5 тысячи рублей. Этим пользуются водители, которые паркуются на самых дорогих парковках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.