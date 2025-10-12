Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 12:30

Транспорт

Москвичи начали использовать иностранные номера для уклонения от платы за парковку

Москвичи начали использовать иностранные номера для уклонения от платы за парковку

Новый Юрловский путепровод свяжет три района в Москве

Москвичи совершили 235 миллионов поездок на электросамокатах за 7 лет

Автомобилисты начали менять российские номера на иностранные через маркетплейсы

Пассажиры рейса Turkish Airlines из Антальи не получили свой багаж

Речные трамвайчики в Москве будут работать круглый год

Экскурсии на речных электросудах стали регулярными в Москве

Экскурсии на электросудах будут проходить каждую неделю в Москве

Инспекторы ГАИ проведут рейд по самокатчикам и велосипедистам в Москве

Колонна мотоциклистов проехала по улицам Москвы

В сети появилась информация о новой схеме уклонения от оплаты парковки в Москве. Некоторые автовладельцы стали менять российские государственные номера на иностранные, которые система парковочного пространства не может распознать. Это позволяет им избежать штрафов.

Приобрести такие номерные знаки, по данным, можно через маркетплейсы. Как пояснили эксперты, штраф за использование подложных номеров относительно невелик и составляет около 2,5 тысячи рублей. Этим пользуются водители, которые паркуются на самых дорогих парковках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕвгения МирошкинаРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика