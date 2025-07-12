Первый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа. Для пассажирского судна "Комета" подготовили причал в порту абхазской столицы. Там установили настил и леерные ограждения, чтобы люди не упали в воду.

"Комета" будет разгоняться до 65 километров в час. Дорога от Сочи до Сухума будет занимать примерно 3 часа. На борту могут поместиться 120 человек. Перед рейсом они будут проходить таможенный контроль, так как это выезд за рубеж.

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