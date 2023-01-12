Поезда "Иволга 3.0" запустят на МЦД после их обкатки

Поезда "Иволга 3.0" скоро запустят на Московских центральных диаметрах (МЦД). Семь таких составов уже прибыли в Москву, специалисты завершают их обкатку без пассажиров. В данный момент они тестируют работу всего оборудования и систему связи.

Вагоны сделали максимально удобными для родителей с колясками, пассажиров с велосипедами и самокатами, маломобильных людей. Также там есть USB-разъемы для гаджетов, беспроводной интернет и специальные места для багажа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.