Беспилотное такси появится в Москве

В Москве появится беспилотное такси. Проект находится на финальной стадии согласования, когда именно запустят эксперимент, пока не решено. Но уже известно, что сначала беспилотные машины поедут в районе Ясенево и на территории Сколкова.

Стоимость поездки будет такой же, как в обычном такси. Причем только в центре Сколкова автомобили будут ездить без водителя, в остальных случаях в салоне будет находиться специально обученный человек, но он не будет касаться руля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.