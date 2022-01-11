Самолет Москва – Анталья экстренно сел в Даламане

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Самолет российской авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в Даламане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя компании.
По имеющимся данным, речь идет о рейсе номер 3741. Причиной посадки лайнера стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия.
По словам представителя компании, вылет самолета из Даламана в Анталью произойдет 12 января в 02:30 по местному времени. При этом точное время взлета будет скорректировано в зависимости от метеоусловий.
"На время ожидания пассажирам будет предоставлено питание и напитки. Пассажирам, ожидающим вылета из Антальи в Москву, также предоставляется питание и напитки, предлагается размещение в гостинице", – добавила представитель перевозчика.
Ранее самолет Airbus A321, выполняющий рейс по маршруту Париж – Москва, экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что у лайнера сработал датчик неисправности.
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