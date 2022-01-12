Рейс Владивосток – Москва отменен по техническим причинам

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Авиарейс компании "Аэрофлот" Владивосток – Москва отменен по техническим причинам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы аэропорта отправления.
По имеющимся данным, сейчас авиакомпания занимается распределением 400 пассажиров рейса.
"Авиакомпания сначала задержала вылет, потом было принято решение об отмене рейса", – уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что в данный момент все пассажиры находятся в здании аэропорта.
По информации онлайн-табло, самолет должен был вылететь из Владивостока в 03:20 по московскому времени.
Ранее лайнер российской авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в Даламане. Причиной стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия.