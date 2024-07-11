Советник руководителя Дептранса обсудила с жителями Гольянова и Метрогородка связь районов

Советник руководителя департамента транспорта Москвы Сабина Цветкова обсудила с местными жителями транспортную связь районов Гольяново и Метрогородок.

Эти районы, расположенные на востоке Москвы, разделены железнодорожными путями. Чтобы попасть из одного участка в другой на машине, нужно потратить около получаса. Именно поэтому пешком через железную дорогу добраться намного быстрее, однако это небезопасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

