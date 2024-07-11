Новости мира: у пассажирского самолета Boeing лопнула шина во время взлета в США

Лайнер компании Boeing должен был вылететь из Флориды в Аризону, однако при разгоне на взлетно-посадочной полосе у него лопнула и загорелась шина. На борту находились более 170 пассажиров и шесть членов экипажа. Их вывели из самолета и отправили в терминал.

Тем временем американские астронавты, застрявшие на МКС, смогут вернуться на Землю только в августе. Об этом сообщили представители NASA и компании Boeing. Новый срок рассматривается в качестве крайней даты для космического корабля, пристыкованного к международной космической станции. Из-за технических неполадок он не может отправиться в обратный путь и вернуть астронавтов домой. При этом участники проекта заявляют, что о варианте с запасным кораблем от конкурирующей компании Space X речи не идет.

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