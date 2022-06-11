Продажи новых автомобилей в России с мая упали почти в двое. Из-за санкций купить неподержанную машину стало сложно и дорого.

Машины, которые частным порядком перегнали из-за границы в Россию, снова становятся очень популярны. Откуда гонят и сколько это стоит? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.