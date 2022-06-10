Какие дорожные ограничения ждут москвичей 11–13 июня

В конце недели москвичей ожидают длинные выходные, связанные с Днем России. Из-за проведения праздничных мероприятий некоторые улицы в центре города будут недоступны для проезда. Кроме того, на западе столицы пройдут соревнования по велогонкам. Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

День России

Из-за проведения концерта ко Дню России некоторые улицы в самом центре столицы будут перекрыты. Ограничения начнут действовать 12 июня в 00:01 и сохранятся до 23:59 на следующих участках дорог:

улица Ильинка от Красной площади до Новой площади;

Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста;

проезд от Ильинки до Варварки в районе дома 5 по Красной площади;

Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;

улица Москворецкая от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста;

Большой Москворецкий мост.

Фото: transport.mos.ru

Также в этот день не получится припарковать автомобиль на участке Ильинки (от Красной площади до Новой) и Варварки (от Старой площади до Большого Москворецкого моста).

В районе перекрытия изменится и работа общественного транспорта (с 23:30 11 июня и до окончания праздничных мероприятий). Маршрут автобуса м90 будет укорочен: вместо "Лубянки" конечной остановкой на время концерта будет "Улица Балчуг". Автобусы с755 в этот день будут работать с увеличенными интервалами, а с920 будут ездить через Большой Устьинский мост и Солянку.

Велогонка "Пять колец Москвы"

Фото: transport.mos.ru

11 и 12 июня в столице пройдут два этапа многодневной велогонки "Пять колец Москвы". Для "Воробьевского кольца" полностью перекроют улицу Косыгина (от Мосфильмовской до Ленинского проспекта) и Университетскую площадь (от Университетского проспекта до Косыгина). Ограничения будут действовать 11 июня с 11:00 до 16:30. Кроме того, с 00:01 и до окончания мероприятия на Косыгина – от Мичуринского до проспекта Вернадского – будет также запрещена парковка.



Фото: transport.mos.ru

Этап "Крылатское кольцо" пройдет в районе Гребного канала. В связи с этим перекроют Крылатую улицу (участок от дома 15, строения 2 до улицы Нижние Мневники). Движение автомобильного транспорта будет запрещено 12 июня с 10:00 до 14:30, однако городской пассажирский продолжит движение по маршрутам. 12 июня с 00:01 и до конца гонки на Крылатской улице нельзя будет припарковаться.

Съемки фильма

На юго-западе столицы в районе улиц Теплый Стан и Академика Варги 11 и 12 июня перекроют движение из-за проведения киносъемок. Ограничения будут действовать 11 июня с 06:00 до 14:00 на участке улицы Теплый Стан от Академика Виноградова до Академика Варги, а с 14:00 11 июня до 20:00 12 июня – при движении в сторону Академика Варги. Для проезда транспорта оставят одну полосу.



Фото: transport.mos.ru

Перекрытия будут вводить с 06:00 11 июня до 16:00 12 июня на следующих участках:

улица Теплый Стан от Академика Виноградова до Академика Варги;

улица Академика Варги от дома 40 до улицы Теплый Стан;

Академика Варги от дома 1, корпуса 1 по улице Академика Виноградова до улицы Теплый Стан;

местный проезд между домом 1 по Академика Виноградова до дома 1, корпуса 1 (до 20:00).

Бесплатная парковка

Парковка на всех столичных улицах будет бесплатной 12 и 13 июня. 11 июня парковочное пространство будет работать в обычном режиме (все праздничные дни платными останутся стоянки со шлагбаумом).