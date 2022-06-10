Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня

12 и 13 июня оставить машину в зоне городской парковки можно будет бесплатно.

В субботу же, 11 июня, парковки будут работать как в обычные дни. Стоянки со шлагбаумом останутся платными во все праздничные дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.