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10 июля, 17:30

Транспорт

Движение ограничат в Раменках из-за фестиваля "Ретрорейс"

Движение ограничат в Раменках из-за фестиваля "Ретрорейс"

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В Раменках временно ограничат движение транспорта в связи с проведением фестиваля "Ретрорейс". С 00:00 12 июля до 10:00 14 июля будет закрыт проезд по Университетской площади – от пересечения с улицей Косыгина до Университетского проспекта.

Кроме того, с 00:00 11 июля будет запрещена парковка вдоль парковочного кармана на Университетской площади у улицы Косыгина, а также на участке от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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