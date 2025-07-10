Движение ограничат в Раменках из-за фестиваля "Ретрорейс"

В Раменках временно ограничат движение транспорта в связи с проведением фестиваля "Ретрорейс". С 00:00 12 июля до 10:00 14 июля будет закрыт проезд по Университетской площади – от пересечения с улицей Косыгина до Университетского проспекта.

Кроме того, с 00:00 11 июля будет запрещена парковка вдоль парковочного кармана на Университетской площади у улицы Косыгина, а также на участке от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

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