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10 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 марта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 марта

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Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне 101-го километра МКАД, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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