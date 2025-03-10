В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 марта

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне 101-го километра МКАД, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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