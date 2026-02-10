Форма поиска по сайту

10 февраля, 18:30

Транспорт

Рейс из Гаваны, задержанный на 11 часов, прибыл в аэропорт Шереметьево

Строительство метро в Москве продолжается на нескольких направлениях одновременно

Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

Темпы строительства московского метро превысили лучшие годы советского метростроя

До 2032 года в столице построят 34 станции метро и 83 километра путей

"Деньги 24": россияне стали чаще пользоваться сервисами каршеринга

Сергей Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 февраля

Аэропорт Шереметьево официально приобрел Домодедово за 66,1 млрд рублей

В России предложили сократить предельный срок сдачи практического экзамена на права

Самолет из Гаваны, задержанный на 11 часов, прибыл в Москву. Рейс, который должен был вылететь еще вчера в 09:00 по кубинскому времени, поднялся в воздух только около 21:00. Как рассказали близкие пассажиров, ожидание в аэропорту было тяжелым.

Задержки кубинских рейсов связаны с острым дефицитом авиатоплива на острове. Авиакомпании продолжают выполнять полеты, но вынуждены корректировать маршруты для дополнительных посадок на дозаправку. Кризис спровоцирован нефтяной блокадой со стороны США и прекращением поставок из Венесуэлы.

транспортвидеоЕкатерина ФоменкоМария ПанкратоваАртем Смахтин

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

