Рейс из Гаваны, задержанный на 11 часов, прибыл в аэропорт Шереметьево

Самолет из Гаваны, задержанный на 11 часов, прибыл в Москву. Рейс, который должен был вылететь еще вчера в 09:00 по кубинскому времени, поднялся в воздух только около 21:00. Как рассказали близкие пассажиров, ожидание в аэропорту было тяжелым.

Задержки кубинских рейсов связаны с острым дефицитом авиатоплива на острове. Авиакомпании продолжают выполнять полеты, но вынуждены корректировать маршруты для дополнительных посадок на дозаправку. Кризис спровоцирован нефтяной блокадой со стороны США и прекращением поставок из Венесуэлы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.