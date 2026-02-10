До 2032 года в столице построят 34 станции метро и 83 километра путей

До конца 2032 года в столице планируют построить 34 новые станции и 83 километра путей метро. Сейчас идет сооружение Рублево-Архангельской линии, первые станции которой откроют в этом году. Затем начнется строительство Бирюлевской линии.

Темпы строительства московского метро в последние 15 лет являются рекордными в мире после Китая. На Троицкой линии после завершения строительства будет 17 станций, а ее протяженность превысит 40 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.