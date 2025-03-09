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09 марта, 13:30

Транспорт

Россияне массово едут за границу из-за упрощенной процедуры получения водительских прав

Россияне массово едут за границу из-за упрощенной процедуры получения водительских прав

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Из-за особенностей получения водительского удостоверения, россияне стали чаще ездить в другие страны, где сдать экзамены намного проще. Среди них – Грузия, Армения, Белоруссия и Таиланд.

С первого раза в России сдают теоретический экзамен только 30%, а практическую часть – 13%. Если человек не сдает вождение с 3 раза, то в следующий раз он сможет попытаться только через 6 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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